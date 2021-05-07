專家建議北海道與福岡採取強有力措施遏制疫情

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【共同社5月7日電】向日本厚生勞動省就新冠對策建言獻策的專家組織6日彙總分析結果稱，雖然首都圈1都3縣和大阪白天與晚間外出人流減少，但全國感染人數“依然持續增加趨勢”。建議在北海道、福岡等病例持續激增的地區，“應果斷採取”遏制疫情的強有力措施。 進入黃周金後感染人數似乎有所減少，但據分析主要原因是檢測數減少。受黃金週期間人員流動影響，專家認為今後確診病例數可能會增多。 擔任主席的國立感染症研究所所長脅田隆字表示，“防止蔓延等重點措施在宮城和沖繩可見顯著效果”，另一方面他介紹稱大城市圈受替換為傳染性強的變異毒株的影響，措施效果難以顯現。 據分析結果稱，除愛知、三重、岐阜的中京圈外，群馬、岡山、德島等地新增病例也維持較高水平。此外整個九州疫情蔓延。 全國重症患者超過千人，20至50多歲相對年輕人群的比例上升。各地病床使用率與醫療一線負擔升高，尤其是兵庫和大阪出現急救送醫困難，或無法充分應對在家療養者等情況。 傳染性強的變異毒株持續擴散，全國抽查檢測發現的比例在4月19日至25日達到67%。關西多個府縣超過八成，週邊的中國四國地區也居高不下。 厚勞省要求地方政府實施檢測，抽檢約四成病例樣本，檢測是否為變異毒株“N501Y”。然而，由於在大阪等幾乎已全部替換為該變異毒株地區實施的必要性較低，因此計劃致力於廣泛發現其他種類變異病毒的基因組分析。（完）