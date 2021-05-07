關注：母子家庭單身母親心理問題高發亟待支援

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【共同社5月7日電】日本國立成育醫療研究中心（東京）的調查顯示，獨自撫養嬰幼兒的單身母親中每9人就有1人存在憂鬱症等心理問題。該比例是與自己父母同住的三代同堂家庭單身母親的1.8倍，是有父親家庭的母親的2.8倍。研究小組指出“要求（單身母親）自己做出努力並不現實，有必要從行政方面採取措施提供支援”。 該中心研究所社會醫學研究部室長加藤承彥等人的研究小組利用厚生勞動省國民生活基礎調查（2016年）的數據，以有5歲以下孩子的全國約1.9萬戶家庭的母親為對象進行了分析。 調查結果顯示，存在心理問題比例最高的是未與父母同住的單身母親，高達11%，是三代同堂的單身母親6%的約1.8倍。有父親的家庭中，無論是否與父母同住，該比例均為4%。 關於獨自撫養孩子的單身母親，回答稱“想找人商量卻無人可商量”的比例最高，抽煙、喝酒的頻率為“每天”的比例也最高，此外“睡眠時間不足5小時”的比例達15%，高於其他組。 加藤表示：“未與父母同住的單身母親容易被社會孤立，需要利用懷孕申報等地方政府掌握的信息積極提供支援。”（完）