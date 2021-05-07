日本擬20日判斷是否批准阿斯利康疫苗

Newsfrom Japan

【共同社5月7日電】6日獲悉，有關英國阿斯利康公司生產的新冠病毒疫苗，日本政府擬最快20日在厚生勞動省專門小組會上判斷能否批准，已就此展開協調。阿斯利康疫苗將與美國莫德納公司的疫苗同時作出判斷。 若兩家公司的疫苗均獲批，加上已開展接種工作的美國輝瑞公司的疫苗，日本國內能使用的疫苗總計有3款。但不少地方政府僅輝瑞疫苗的接種工作就已分身乏術，多款疫苗如何有效流通和接種將成為課題。 此外，阿斯利康疫苗被指雖然少見但接種後可能產生血栓，海外一些國家對給年輕人群接種態度謹慎。在正推進為老年人接種輝瑞疫苗的日本，是否建議向其餘年輕人群接種阿斯利康疫苗可能也將引發討論。 莫德納疫苗的相關合同是供應2500萬人份，計劃首先在東京和大阪將設置的大規模接種中心使用。據厚勞省稱，是否在各地廣泛流通尚未決定。 阿斯利康疫苗簽訂了6000萬人份的供應合同。由於可以在2至8度的溫度下運輸和保存，與其他兩家公司疫苗相比更方便處理。有關血栓產生的概率，歐盟的歐洲藥品管理局4月出示見解稱，“估計為10萬分之一”。（完）