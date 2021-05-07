日本製紙公司與東北大學聯手開發木纖維蓄電池

Newsfrom Japan

【共同社5月7日電】

為了將木纖維分解成粗細只有頭髮絲數萬分之一左右的生物材料用於蓄電池，日本製紙公司和東北大學已啟動研發。該技術不僅有望縮短充電時間和提高安全性，還可簡化廢棄處理。相關產品力爭在2025年的大阪･關西世博會上展出，2030年前後投入實際運用。

用作蓄電池材料的是把造紙原料木漿分解到納米單位的「纖維素納米纖維（CNF）」。由於具有可再生、重量輕等特性，被廣泛用於紙尿褲、化妝品、汽車等，造紙企業紛紛涉足這一領域。日本製紙和東北大學發現在CNF表面製造凹凸可用來蓄電。 將CNF集成束積蓄電能的蓄電池與通過化學反應蓄電的鋰離子電池不同，可以快速充放電。

由於不使用電解液，其耐熱性強，火災事故隱患較小，廢棄處理也很簡單。無需使用全球爭奪激烈的稀有金屬也是一大特點。

日本製紙和東北大學徵集具備電池製造經驗的業務公司，首批計劃開發安裝在太陽電池面板背面的蓄電池，將來還力爭用於電動汽車（EV）。 日本製紙石卷工廠（宮城縣石卷市）擁有每年生產500噸CNF的全球最大級別生產設備。（完）