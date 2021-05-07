詳訊：緊急事態宣言延長至月底 對象新增2縣

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【共同社5月7日電】日本首相菅義偉7日傍晚在官邸召開新冠病毒感染症對策總部會議，決定將東京、京都、大阪、兵庫4都府縣正在發佈的緊急事態宣言從原定11日結束延長至5月底。此外還將從12日起新增愛知、福岡2縣，對象擴大至6都府縣。政府力圖針對長假通過“短期集中式”對策來改善狀況，但感染人數居高不下和醫療提供體制吃緊的情況並未好轉，因而判斷不得不延長宣言並新增對象。 作為宣言前一階段採取的“防止蔓延等重點措施”目前正對愛知等7縣適用，9日起將新增北海道、岐阜、三重3道縣，宮城縣則於11日到期後解除。重點措施的期限與緊急事態宣言一樣，到31日結束。 根據政府的新基本應對方針，對於宣言對象地區實施的大規模活動原則上無觀眾，將允許以5000人或容納率50%中較少的一項為入場人數上限，要求舉辦時間到下午9點為止。對提供酒類的餐飲店的停業要求繼續，允許客人自帶酒水的店也將被列為對象。對百貨店等大型商業設施的停業要求改為縮短營業時間至下午8點。此外還將加強針對在印度擴散的變異毒株的口岸防疫措施。 繼去年4月和今年1月之後已是第三次的此次緊急事態宣言於4月25日發佈，4都府縣要求延長。（完）