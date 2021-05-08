日本經產省將公佈企業關懷員工健康的指標

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【共同社5月8日電】日本經濟產業省將公佈一項指標，顯示企業展開了多大程度注重和關懷員工健康的經營。把目光投向即使在新冠疫情導致面對面交流減少的情況下，也致力於維持和增進健康的企業加以支援。關於積極的約50家企業，將於5月10日在該省官網試驗性公佈，今夏結束前擴大對象。 經產省設想相關企業、客戶、投資者以及展開求職活動的學生等利用。此外還有意作為市場上判斷企業價值時的標準加以滲透。 該指標是在經產省實施的調查中，關於組織體制、制度完善作出約200項的回答，用偏差值的形式計算得出。比如，是否把增進健康的負責人設定為董事以上、有無心理健康情況不佳時可以諮詢的機制、飲食生活、運動機會得到改善的對策等項目，就此詢問情況。 企業關心員工健康的“健康經營”近年來在少子老齡化帶來的勞動力短缺、工作方式改革等背景下，是政府一直以來推進的想法。通過對健康的戰略性投資，力求提高企業生產效率，提升長期盈利能力。 正式公佈將從今後實施的2021年度調查開始，企業也可以拒絕公佈。不過，經產省擬針對希望認定為促進健康意識較高的“健康經營股”的上市公司規定有義務公佈。 該省負責人稱：“希望不要把指標變成與其他企業的競爭材料，而是學習先進措施的契機。”（完）