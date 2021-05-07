詳訊2：緊急事態宣言延長至月底 對象新增2縣

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【共同社5月7日電】日本首相菅義偉7日在官邸召開新冠病毒感染症對策總部會議，決定將東京、京都、大阪、兵庫4都府縣正在發佈的緊急事態宣言從原定11日結束延長至5月31日。12日起將新增愛知、福岡2縣，對象擴大至6都府縣。雖然提出放寬對百貨店等大型商業設施的停業要求，但大阪府等決定延續原有措施，相關應對未能統一。菅義偉在記者會上就東京奧運稱：“保護國民生命與健康，實現安心安全的奧運是可能的。” 菅義偉就宣言延長致歉稱：“繼續給大家造成負擔，在此深表歉意。”另一方面，自我評價宣言的效果稱“達成了抑制人流這一預期目標”。被問及對部分地方政府繼續要求停業有何看法時，他避免提及。 中央政府修改了作為對策指針的基本應對方針。在宣言對象地區，調整對大型商業設施的停業要求，縮短營業時間至晚上8點。大型活動將允許以5000人或容納率50%中較少的一項為入場人數上限，要求舉辦時間到晚上9點為止。 但根據知事的判斷，也可以要求停業、停辦活動、限制設施使用等。 對提供酒類的餐飲店的停業要求繼續，允許客人自帶酒水的店也將被列為對象。此外還要求加強針對在印度擴散的變異毒株的口岸防疫措施，避免在街頭或公園內集體飲酒。 作為宣言前一階段的“防止蔓延等重點措施”目前正對愛媛、沖繩等7縣適用。9日開始將新增北海道、岐阜、三重3道縣，宮城縣12日起解除。對象的8道縣適用期限到31日為止。要求適用重點措施的茨城、石川、德島...