獨家：JR東日本票務窗口將削減七八成

Newsfrom Japan

【共同社5月8日電】東日本鐵路公司（JR東日本）已展開協調，擬到2024年度末把設置面對面售票“綠色窗口”的車站削減70～80%。此舉旨在提高經營效率，除新幹線和特快列車停車站、據點站等以外將廢止。對於檢票和票務一體化運營的地方小車站也將探討無人化。相關人士7日透露了上述消息。JR西日本公司去年12月也宣佈將大幅削減窗口設置站。 JR東日本轄下的窗口設置站截至4月1日共有442個。近年來，通過自動售票機和預約網站購票或使用IC卡的人增多。受新冠疫情影響，迴避面對面窗口的人也很多。 廢止窗口後的車站將推進換裝為可通過話務員等聽取說明的售票機，客流旺季會在部分車站設置臨時有人窗口。為促進預約網站的使用，將增加可購買的折扣票種類，擴大退票受理範圍。 有些地方車站實施窗口與檢票一體化，今後將探討無人化。若實行無人化，站台的安全確認等將切換為搭載人工智能（AI）的視頻監視。 由於可能造成老年人和殘障人士難以利用，JR東日本設想在通勤等乘客較多的時段以及發生問題、需輪椅輔助時，由據點站常駐工作人員進行巡邏。（完）