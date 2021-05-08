菅義偉稱擬對日本奧運代表團免費接種疫苗

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【共同社5月8日電】日本首相菅義偉在7日的記者會上，就向參加東京奧運會和殘奧會的各國及地區運動員代表團免費提供的美國輝瑞公司新冠疫苗表示，“應該也會對日本代表團接種”。有關面向普通民眾的接種，菅義偉稱：“大致在6月內，將從老年人接種預計將完成的市町村開始，包括患有基礎疾病的人在內啟動接種。” 有關決定向運動員免費提供疫苗一事，菅義偉強調：“這將為舉辦安心安全的奧運會作出很大貢獻。”他表示，將建立運動員和奧運相關人士逗留期間不與普通國民接觸的機制，徹底作好對運動員的檢測工作，守護運動員和國民的生命與健康。 有關疫苗採購，菅義偉透露稱，除輝瑞疫苗外，正在與美國莫德納公司、美國生物技術企業諾瓦瓦克斯，以接受明年部分共2億劑疫苗供應為前提推進磋商。當被問及對全體國民完成接種的時間，他避免直接回答，僅表示“將迅速結束對老年人的接種，對國民進行廣泛接種”。 有關對老年人的接種，菅義偉透露稱預計約一千個地方政府能在7月底前結束，明確表示“將盡一切手段力爭實現1天接種100萬劑、7月底結束所有希望接種老年人的2次接種工作”，還表示將支援地方政府以確保醫生和護士。（完）