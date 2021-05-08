福岡全縣取消聖火傳遞 僅舉行點火儀式

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【共同社5月8日電】日本福岡縣7日宣佈，由於成為新冠疫情緊急事態宣言的對象地區，原定11日至12日在縣內舉行的東京奧運聖火傳遞活動所有火炬手均取消傳遞，僅進行點火儀式。這是3月啟動的聖火傳遞首次在一個都道府縣全部取消。 5月23至24日傳遞的兵庫縣、25至26日傳遞的京都府也延長了緊急事態宣言，兩地在公路上的傳遞活動也擬取消，正就此展開協調。原定17至18日傳遞的廣島縣知事湯崎英彥也在7日表示，“很難在公路實施”。受新冠疫情影響，聖火傳遞在各地不得不大幅改變實施的形式。 據福岡縣稱，儀式的會場11日為福岡市的平和台田徑競技場、12日為北九州市的關門海峽博物館活動廣場。原定奔跑傳遞的火炬手將不跑步，而是以空場形式用火炬接過聖火，並點亮聖火盆。 福岡縣的聖火傳遞原計劃跑過20個市町村。知事服部誠太郎在記者會上向火炬手呼籲稱：“將切實採取防疫措施，盡量滿足火炬手的想法。希望能務必參加（儀式）。” 有關聖火傳遞，因大阪市被適用“防止蔓延等重點措施”等，原定4月13至14日在大阪府內全境公路的傳遞被取消，改為火炬手在吹田市萬博紀念公園內繞跑。松山市和沖繩本島等取消了公路傳遞，僅進行點火儀式或是跑過公園等處。（完）