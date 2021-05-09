日本8日確診7246人感染新冠 14道縣創新高

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【共同社5月9日電】日本國內8日新確診7246人感染新型冠狀病毒，自1月16日後再次突破七千。北海道、愛知、福岡等14道縣創新高。未成為緊急事態宣言對象的群馬、石川和大分等地狀況也惡化，“第四波”疫情開始肆虐各地。厚生勞動省8日公佈的感染狀況指標顯示，每10萬人的療養人數在17都道府縣達到相當於第四階段（疫情爆發式擴大）的30人以上。傳染性較強的變異毒株蔓延帶來的嚴峻局面凸顯。 單日感染人數創新高的14道縣分別是：北海道403人、群馬113人、新潟50人、石川80人、愛知575人、滋賀74人、岡山189人、廣島181人、香川78人、福岡519人、佐賀76人、長崎65人、熊本111人、大分93人。福島為71人，與迄今最多的7日持平。東京1121人和大阪1021人均超千人。 8日報告的死亡人數共計86人，包括大阪41人、東京和兵庫各6人等。據厚勞省統計，重症患者為1131人，與迄今最多的前日持平。 厚勞省的指標中，每10萬人的療養人數最多的是大阪233人。其後依次為兵庫91.1人、奈良72.3人、沖繩69人、福岡67.7人、京都61.1人、大分50.7人、東京49.6人、愛知46.9人等。在狀況相當於第四階段的幾乎所有地區，數值均較上週惡化。 同樣作為指標，反映感染者中多少人能入住醫療機構的“住院率”低於25%、相當於第四階段的有4府縣，分別為大阪10%、兵庫14.8%、京都20.1%...