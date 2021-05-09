日企紛紛欲借大阪世博會展現去碳化技術

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【共同社5月9日電】日本關西地區的企業紛紛有意將2025年大阪·關西世博會作為展現去碳化技術的舞台。這是由於以“未來社會的實驗場”為概念的世博會受到全球高度關注，將成為彰顯企業存在感的好地方。以氫能驅動的船和使用垃圾製成燃氣等，企業面向削減溫室氣體加速行動備受期待。 岩谷產業和關西電力探討以氫為動力源的客船，力爭實現搭載約100人航行。該船被稱作燃料電池船，由氫氣與空氣中的氧氣發生化學反應產生的電力驅動。發電時不產生二氧化碳（CO2），有望減輕環境負荷。岩谷的負責人熱情地表示：“震動和氣味也會減少，很適合成為新時代的交通工具。” 洋馬也面向氫動力船的實用化，已開始在大分縣國東市近海開展實證試驗。使用豐田汽車的燃料電池車“Mirai”搭載的電池和氫氣儲罐等，推進跨界合作。 此外也有創意提出活用會場中產生的垃圾。大阪燃氣公司探討活用“甲烷化”技術製成燃氣。該技術通過使廚餘垃圾經處理後的氣體中的二氧化碳與氫氣發生反應製造甲烷。燃氣將用於燒水和發電等，以節省能源。竹中工務店與關電和大阪市立大學合作，研究將冬季冷空氣儲存在地下水中、以緩解會場酷暑的蓄熱利用系統。 作為世博會運營主體的日本國際博覽會協會正向企業募集該類創意，已收到逾200份以去碳化等環境能源為主題的提議。企業有意借此加速實現自身提出的去碳化目標。（完）