日本確診人數連續3天超過6000人

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【共同社5月10日電】

日本國內9日新確診6493人感染了新型冠狀病毒病毒，新增感染人數連續3天超過了6000人。厚生勞動省當天公佈的重症患者人數較昨日增加13人，達到1144人，超過了此前最多的7日與8日發佈的1131人，創新高。背景原因在於傳染力強的變異毒株的影響，日本開始全面進入疫情「第四波」。

感染人數具體來看，東京有1032人、大阪874人、愛知473人等。此外，北海道有506人、福島72人、廣島195人、福岡529人，均創新高。疫情擴大到了國內幾乎所有地區。 死亡人數為65人，具體是大阪19人、兵庫8人、北海道7人等。兵庫撤回了過去發佈的2人感染數據，島根和佐賀也各撤回了1人。

國立國際醫療研究中心醫生忽那賢志9日在NHK一檔節目中指出，8～9成住院患者感染了變異毒株。他表示「醫療機構的負擔加重了」，展示警惕感稱「變異毒株的毒性變強，簡直可以說是新病毒」。

重症患者人數在去年12月以後的疫情「第三波」期間急速增多。今年1月下旬曾超過1000人，但在到3月中旬期間逐漸減少。之後再次轉為增多，疫情「第四波」期間則居高不下。（完）