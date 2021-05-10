東京奧運田徑測試賽以空場形式舉行

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【共同社5月10日電】

東京奧運會的田徑測試賽9日在奧運主會場「國立競技場」（東京）舉行。頂級運動員們在無觀眾入場觀賽的場館內進行了比拼。美國選手賈斯廷･加特林獲得了男子100米跑冠軍。 包括來自海外的9名運動員在內，共350人出場。

雖然原本計劃接納觀眾，但受新冠疫情蔓延影響而改為了空場舉辦。2016年里約熱內盧奧運會銀牌得主、2017年世錦賽冠軍加特林說：「雖然沒有觀眾，但我也很高興。這是很好的經歷。」 在新冠疫情未見平息的形勢下，此次測試賽在緊張展開防疫工作的同時，舉行了男子16個、女子17個，共33個項目的角逐。

據悉，整個測試賽共有約1600名相關人員參加。對於來自海外的入境人員每天都進行新冠病毒檢測，居住在賓館的包租樓層，且不使用公共交通。

視察測試賽的世界田聯主席塞巴斯蒂安･科以1、2日在波蘭舉行的世界接力賽為例，強調說：「匯集了來自31個國家的約300人，沒有出現陽性者。我能理解人們的不安，但希望大家放下心來。」（完）