酒是「生命線」 東京部分店家自行放寬端酒給客人

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【共同社5月10日電】

日本第三次新冠緊急事態宣言12日起延長，東京等被作為對象地區的餐飲店被要求避免提供酒類。但9日的東京鬧市區裡，在店內飲酒的人接連不斷，服務員招攬客人稱「可以喝酒」。有的店鋪設定單獨規則，擬從週一開始恢復正常營業。

9日下午，東京上野的阿美橫商店街上，許多行人往來交錯。客人在設在餐飲店前的位子上喝酒，食材店的店員則大聲攬客。一名購物女性（54歲）對人流之多超出預期感到吃驚，表示「店家和客人已（對宣言）習以為常」。

「在（疫情）無望平息的情況下創造能安心喝酒的環境，是餐飲店的責任。」在阿美橫經營小酒館的大橋磨州（39歲）這樣說。據稱，該店改變了停業方針，從13日起恢復提供酒類。第二次宣言期間，店舖採取了「每人最多點2杯」、「最多喝30分鐘就要離開」等單獨措施開展營業。在恢復供酒後，該店將執行更嚴格的措施。

3月7日起停止夜間營業的上野地區的大溪地餐廳「Papeete」，常客多為醫務人員，近一年來客人稀少。餐廳也沒法購買來自海外的食材，菜單品種減少了。店主高野俊也（34歲）說：「賺不了錢。希望（政府）給出令人信服的不能提供酒類的解釋。」（完）