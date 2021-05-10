在野黨追究政府防疫對策 菅義偉稱「責任在己」

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【共同社5月10日電】

日本首相菅義偉10日在眾院預算委員會集中審議中，就新冠病毒緊急事態宣言的延長和對象擴大再次尋求理解稱：「在取得專家的理解後，由政府做出判斷。最終判斷的責任全部在我。」

立憲民主黨黨首枝野幸男針對無法控制住疫情的政府應對譴責稱，首相的姿態是將責任轉嫁給專家。他指出，舉辦東京奧運會和殘奧會與抗擊疫情兩者兼顧「可以說是不可能的」。

圍繞舉辦奧運，菅義偉表示：「將努力讓選手能安心參賽，同時守護國民的生命與健康。這是基本想法。」被問及是否在疫情處於第三階段（感染驟增）的情況下也會舉辦時，他沒有明確作答。

關於緊急事態宣言的延長和對象擴大的理由，菅義偉表示：「新增感染人數處於高位，大阪、兵庫等地病床持續告急。變異病毒也在不斷蔓延。」 枝野認為3月宣言解除標準過於寬鬆導致疫情反彈，追究稱：「政府的應對變來變去，看不清前景的狀況一再反復，國民已經疲憊不堪。」對於強調專家意見的首相，他批評稱「責任在政府」。

關於確認新冠疫苗有效性和安全性的臨床試驗，菅義偉表示：「有必要探討調整制度以實現更快批准。」該表態考慮到國內難以招募到臨床試驗參加者的現狀。 枝野還就修改外國人收容和遣返規定的入管難民法修正案表示，如果不能查明斯里蘭卡女性在收容設施死亡一案的真相，將拒絕眾院法務委員會的表決。

菅義偉則表示：「將讓法務省努力做出耐心細緻的應對。」 執政黨欲早日表決該法案，但在野黨要求公開能反映該...