獨家：歐力士將攜手日本各地招攬影視外景拍攝

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【共同社5月11日電】10日獲悉，歐力士公司將啟動一項業務，攜手日本各地的地方政府和企業，向電影、電視等製作公司介紹外景拍攝地。歐力士計劃首先在福島縣會津若松市、京都市和大分縣別府市的3處於5月內啟動，包括這些地點，年內拓展至11個都道府縣的約20處。此舉將幫助在影視中登場的街道和景點“聖地化”，從而提升旅遊業的活力。 想要著力招攬外景拍攝的地方政府很多，但也存在無法撥出宣傳經費，不能滿意展開活動的例子，因此歐力士將代為向製作公司推介各地的魅力。 旗下歐力士不動產公司（位於東京）迄今已持續十年以上的外景地出租業務，出租集團管理和運營的設施。將發揮迄今與製作公司構建的關係以及製作提供外景地合同的經驗要領，除了自家設施外，擴大對象範圍。 在福島縣，已決定與會津若松市的非營利團體“會津若松Film Commission”合作，積極接納外景拍攝。 歐力士日前向在11個都道府縣展開的酒店、旅館和水族館等約20個設施各安排了一名專門負責人。負責人將攜手當地在設施附近尋找適合拍攝處，還承擔製作公司和地方政府職員之間的溝通工作。 今後還將著手介紹外景地以外的工作，力求提升區域經濟的活力。歐力士計劃以各設施的負責人為中心，深化與地區的合作。（完）