菅義偉智囊稱日本疫情輕似“漣漪”引來批評

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【共同社5月10日電】擔任日本內閣官房參事的嘉悅大學教授高橋洋一日前在推特上發文，在比較印度、歐美各國和日本新冠疫情的基礎上稱：“日本就是這種程度的‘漣漪’。因此說要停辦奧運笑笑。”在野黨和網友10日就此強烈批評稱，“對死者欠缺考慮”。菅義偉政府以“這是高橋的個人主張”等為由迴避評論。 高橋作為負責經濟和財政政策的參事，處於向首相菅義偉建言獻策的立場。菅義偉10日在參院預算委員會會議上被問及對該發言的看法時稱“不便就個人主張進行答辯”，還強調完全沒有商談過奧運相關內容。 官房長官加藤勝信也在記者會上以“個人發言”為由迴避評論。另一方面，他還表示“（新冠導致）超過1萬人死亡，祈禱逝者安息，向正在療養的人致以慰問”，對奮戰在醫療和護理一線的相關人員表達謝意。 日本共產黨委員長志位和夫在推特上說，“不能讓一個對很多人受苦且失去生命的情況沒有想像力也不感到痛苦的人參與這個國家的政策決定”，要求高橋辭職。 批評也擴大到了政界之外。藝人拉沙爾石井在推特上批評稱：“一天就死了一百多人，還叫‘漣漪’嗎？一個個都是生命。”（完）