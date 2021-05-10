奄美沖繩基本入選世遺 7月正式敲定

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【共同社5月10日電】聯合國教科文組織（UNESCO）的諮詢機構10日建議將亞熱帶森林中棲息著珍貴動植物的“奄美大島、德之島、沖繩島北部及西表島”（鹿兒島、沖繩）列入世界自然遺產名錄。鑑於2018年被建議暫緩列入，日本政府一度撤回推薦，而後再度發起挑戰。受新冠疫情影響，2020年UNESCO世界遺產委員會會議延期，因此入選又推遲一年。 7月16～31日在線召開的世界遺產委員會會議將正式敲定。包括文化遺產在內，日本目前擁有23項世界遺產。這是繼2011年“小笠原諸島”（東京）之後的第5項世界自然遺產。 推薦區域涉及鹿兒島縣奄美大島和德之島、沖繩縣沖繩本島和西表島4個島，共約4.3萬公頃。其中大部分被森林覆蓋，擁有琉球兔和西表山貓等眾多特有物種。當地居民一邊保護著珍貴的動植物，一邊繼續過著與自然共生的生活。 日本政府2017年曾進行推薦，但UNESCO諮詢機構“國際自然保護聯盟”（IUCN）在2018年5月以不相毗連的推薦區域過多、無法整體保護等為由，建議暫緩列入。 中央和地方政府通過加入美軍返還的沖繩本島訓練場舊址等重新整編區域，並強化外來物種對策等，於2019年2月再次推薦。 2021年世界遺產委員會會議將對奄美沖繩等原定2020年審查的候選項目和2021年的候選項目進行統一審查。關於作為2021年文化遺產候選項目推薦的“北海道及北東北繩文遺跡群”（北海道、青森、岩手、秋田），諮詢...