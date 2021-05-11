日本國產疫苗有望年內開始供應

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【共同社5月11日電】日本鹽野義製藥公司社長手代木功10日就正在開發的新冠疫苗透露稱，若條件具備預計年內可以開始供應。如果實現則可能成為日本製藥企業自行開發的首款國產疫苗。在疫情長期化和傳染性強的變異病毒蔓延的情況下，對國產疫苗的期待高漲。鹽野義通過與相關省廳協商，力爭盡快供應。 手代木在線舉行財報記者會透露了上述消息。此前曾表示投入實際應用的時間未定，但手代木幹勁十足地表示“集中投入經營資源，希望為疫情早日平息做出貢獻”。 圍繞疫苗，由於美國輝瑞公司率先推出疫苗等，後來的企業難以徵集到參加者開展大規模臨床試驗，這成為開發的障礙。鹽野義正在與厚生勞動省等磋商，力爭建立通過少人數的臨床試驗也能評估有效性和安全性的機制。 鹽野義的疫苗由合作企業、製造生物醫藥品的“UNIGEN”（岐阜縣池田町）生產，已建成全年生產一千萬人份疫苗的生產線，還計劃增強產能。 國產疫苗除了鹽野義之外，“KM Biologics”（熊本市）及“第一三共”、大阪大學發起的創新藥企“AnGes”（大阪府茨木市）等也在推進開發。（完）