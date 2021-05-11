第4波疫情打擊聖火傳遞 各地相繼取消公路接力

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【共同社5月11日電】“第4波”新冠疫情直接衝擊東京奧運會聖火傳遞，日本各地對傳遞形式作出大幅調整。繼大阪府和松山市之後，沖繩本島、熊本市、福岡縣全境取消了在公路的傳遞。九州和沖繩的傳遞在12日結束。13日起舞台轉移到本州，預計山口縣和緊急事態宣言被延長的兵庫縣等地方政府將放棄公路傳遞。 4月23日開始的九州和沖繩傳遞在第4波疫情肆虐的情況下展開。福岡縣原計劃5月11、12日繞跑20個市町村，但隨著緊急事態宣言的發佈，公路傳遞被取消。福岡市（11日）和北九州市（12日）僅舉行空場點火儀式，火炬手用火炬接過聖火。 沖繩縣被適用“防止蔓延等重點措施”，沖繩本島5月1至2日由火炬手在名護市民會館周邊和絲滿市的和平祈念公園繞跑。宮古島市的傳遞被取消，也沒有替代措施。 5月6日熊本市由火炬手在熊本城二之丸停車場繞跑，並限制普通觀眾入場。大分市和長崎市把預計會發生密集的部分路段排除在傳遞路線之外。 在宮崎縣，日向市和都城市原本籌備的活動取消。佐賀縣和鹿兒島縣也取消原定的活動，或限制觀眾人數。 熊本縣負責人稱，熊本市的公路傳遞取消對於防疫是必要的，並表示“對火炬手感到很抱歉”。福岡縣負責人強調稱：“或許會以不同的形式，但希望火炬手參加傳遞，留下終身難忘的回憶。” 從福岡縣接過聖火的山口縣宣佈5月13日取消公路傳遞。廣島縣、岡山縣、兵庫縣、京都府也考慮取消公路傳遞。 奧組委幹部對於公路傳遞相繼取消...