西尾市曾為藥妝巨頭董事長夫婦提供接種便利

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【共同社5月11日電】11日採訪日本愛知縣西尾市等獲悉，圍繞新冠病毒疫苗接種，西尾市副市長近藤芳英曾指示負責部門，優先確保經營大型藥妝店“SUGI藥局”的“SUGI控股”（該縣大府市）董事長杉浦廣一（70歲）及妻子（67歲）的接種預約。 據市政府稱，該公司的秘書等再三要求特別安排預約，負責接種工作的部門予以拒絕，但最終副市長和健康福祉部長商量後決定給予照顧。副市長道歉稱“此舉欠缺行政的公平性，非常抱歉”，並表示已經取消預約。 該公司接受採訪時表示：“不認為是拜託要求提供方便，目前正在再度核實情況。”行政改革擔當相河野太郎在記者會上批評稱，“進行了完全沒有必要的應對”。 據近藤和該市稱，今年4月，上述公司方面多次向負責部門等詢問“不能用老年人設施入住者的名額進行接種嗎？”“董事長夫婦是藥劑師，不能作為醫療從業人員優先接種嗎？” 西尾市5月6日開始受理65歲以上人群的接種工作。原本必須致電客服中心等進行申請，但杉浦夫婦卻直接聯繫健康課，試圖獲得預約照顧，最後以5月10日為接種日獲得了暫定預約。 近藤解釋稱：“負責部門多次拒絕，但未能斷然拒絕對方的強烈要求。”市長中村健道歉稱：“嚴重損害了市民的信任，在此由衷道歉。”（完）