日本擬擴大輝瑞疫苗接種對象到12至15歲

Newsfrom Japan

【共同社5月11日電】

日本政府11日透露，關於目前以16歲以上人群為接種對象的美國輝瑞產新型冠狀病毒疫苗，正在推進擴大接種對象到12至15歲的手續。官房長官加藤勝信在記者會上介紹稱，輝瑞公司正向日本政府的審查機構「醫藥品醫療器械綜合機構」（PMDA）商量修改附件。加藤表示：「若確認有效性與安全性，就將被修改。」

傳染性較強的變種病毒在日本國內蔓延，兒童的確診病例也在增加。厚生勞動省的負責人認為，為了也減少12至15歲人群發病和重症化的風險，接種的好處很大。

厚勞省稱，就算擴大可以接種的年齡，是否實行與16歲以上人群一樣由國家負擔費用的免費接種、是否列為出現嚴重健康危害時予以補償的救濟制度對象，有必要在厚勞省的專門小組會議上另行討論。厚勞省沒有透露擴大對象的時期。

美國食品藥品管理局（FDA）分析在美國以12至15歲人群為對象實施的臨床試驗結果。結果顯示，間隔3週使用與16歲以上人群相同的劑量，完成兩次接種的7天後，接種安慰劑的約千人中有16人發病，但接種疫苗的約千人中沒有人發病，反映出極高的有效性。

據稱，不良反應與16至25歲的程度相同。FDA於10日宣佈允許向12至15歲人群接種。 輝瑞未在日本國內實施以12至15歲人群為對象的臨床試驗。如果PMDA確認國內外16歲以上人群接種的成果和美國的臨床試驗結果並判斷收集到足夠數據，預計將不要求國內實施新的臨床試驗就允許擴大對象年齡。（完）