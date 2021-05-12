獨家：6成日本人感覺生養孩子不易 明顯高於歐洲

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【共同社5月12日電】11日獲悉，日本內閣府的國際意識調查結果顯示，6成日本受訪者感覺本國是“生養孩子不易的國家”。該數值明顯高於法國、德國和瑞典。背景原因可能是許多日本人覺得日本的育兒支援政策與各國相比不夠充分。 該調查委託調查公司每5年開展一次，此次於2020年10月～2021年1月以4個國家的20～49歲男女為對象實施。日本人為2500人，其他國家各1000人。調查結果將寫入6月在內閣會議上決定的2021年版《少子化社會對策白皮書》。 調查中，關於“是否認為本國是生養孩子較為容易的國家”的提問，僅有38.3%的日本人表示“這麼認為”，回答“不這麼認為”的占比居多，達到61.1%。其他國家中，瑞典回答“這麼認為”的人所占比率高達97.1%、法國為82.0%、德國為77.0%，均遠超日本。 關於認為本國生養孩子較為容易的理由（多選），日本受訪者選擇最多的是“地區治安良好”。法國和德國受訪者多選擇“從懷孕到產後的醫療體系完善”及“保育服務完善”，瑞典多為“教育費得到了支援和減少”。日本與3國相比，選擇此類育兒支援方面選項的占比較低。 關於戀愛觀（多選），回答“如果對方主動追求則會考慮”的在日本占40.4%，與其他國家相比凸顯被動態度。19.4%的受訪者回答“感覺談戀愛很麻煩”。（完）