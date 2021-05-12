關西電力擬重啟運轉逾40年的美濱核電站3號機組

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【共同社5月12日電】

11日採訪相關人士獲悉，日本關西電力公司正在展開最後協調，有意最快6月下旬重啟運轉超過40年的福井縣美濱町的美濱核電站3號機組。這將是福島核事故後就核電機組運轉年限制定「原則上40年、最多延長20年」規則以來的首次重啟。該消息將於近期正式敲定並公佈進度安排。

不過在該核電站，規定必須具備的反恐設施的施工滯後，若無法竣工，那麼到設置期限的10月25日，機組將再度停止運轉。若如此，運轉時間就將僅為4個月左右。

據相關人士透露，最快本月內將啟動向反應堆裝填燃料的作業。若進展順利，計劃7月下旬前後投入商業運轉。 同樣運轉超過40年的高濱核電站1、2號機組（福井縣高濱町）6月9日將迎來反恐設施的設置期限，因此預計在此之前不會重啟。關電一直優先推進高濱1號機組的協調工作，但原子能規制廳對重啟所必須的使用前檢查展示了消極態度。

關電稱，3個機組的反恐設施竣工時間「未定」。 有關3個核電機組，4月28日福井縣知事杉本達治同意了重啟。由於縣內外對安全性的擔憂根深蒂固，因此關電從燃料裝填直到重啟，將增派常駐廠區的作業人員，最多增至2倍，負責全面檢查設備。福井縣也擬在裝填作業和反應堆啟動時派遣職員到現場。（完）