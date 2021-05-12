日本民眾麻痺？淡定？ 延長緊急事態宣言已習慣

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【共同社5月12日電】

關於日本應對新冠疫情的緊急事態宣言，東京、京都、大阪和兵庫4個都府縣12日進入延長期，到5月31日結束。宣言對象新增愛知與福岡兩縣，擴大至6個都府縣。關於多人聚集設施與活動的停業停辦要求，具體內容因行業與地區不同而並不一致。疫情蔓延趨勢仍在繼續，前景難料的克制生活或將持續。

12日早晨在JR東京站，許多公司員工等戴著口罩走向商務區，人流量似乎未見大減。從宇都宮市搭乘新幹線上班的公司員工山本康博（69歲）指出：「感染人數沒有減少，延長也是無可奈何，但也太過老一套了。如果沒有緊迫感，效果或許不大。」

千葉市一名男性公司員工（50歲）淡然地表示：「因為是不得不前往拜訪客戶的工作，我一直持續去公司。生活沒有變化。」 在新成為對象地區的愛知縣的名古屋站附近，上班途中的該縣岡崎市男性公司員工（48歲）給予肯定說：「疫情如此蔓延，發佈宣言是理所當然的。」不過，他提及疫苗接種沒有進展，擔憂「若是採取與此前相同的對策，大概無法遏制疫情蔓延」。

「已經習慣了。」該縣武豐町一名女大學生（18歲）說道。由於大學照常上課，她神情平靜地表示「感覺日常生活沒有變化，並未特別期待效果」。

圍繞延長期的應對，日本政府要求調整對對象地區大型商業設施等的停業請求，營業時間縮短至晚上8點。大型活動以5000人或容納率50%中較少的一項為入場人數上限。 由於也可依據知事的判斷來要求停業等，東京都的電影...