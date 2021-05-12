日本專家提及2030年發射“再利用型”火箭

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【共同社5月12日電】日本文部科學省的專家研討會12日下午將彙總中期報告，提出開發重複利用已發射火箭部分機體的“再利用型”國產火箭1號機，“力爭2030年前後發射升空”。對機體進行再利用是為了降低發射費用，美國太空探索技術公司（SpaceX）正推進該技術投入實用。日本計劃在力爭本年度發射1號機的H3火箭之後研發的主力火箭上，導入再利用方式。 H3火箭每次發射後，機體都被丟棄，費用較高。若價格較低的再利用型成為主流，H3可能會落後於時代。 SpaceX的主力火箭“獵鷹9號”上，一度發射升空的第一節火箭會讓引擎噴射，實現軟著陸，可以再度使用。今年4月，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宇航員星出彰彥乘坐的該公司龍飛船也發射升空。 JAXA正推進研究，讓小型實驗用火箭升至約100米高度，然後保持垂直姿勢再次著陸。此外還計劃攜手法國和德國，進一步讓大型實驗機再次著陸，最早2022年進行實驗。（完）