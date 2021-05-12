日本多地一度因系統問題暫停新冠疫苗接種預約

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【共同社5月12日電】關於日本的新冠疫苗接種，東京都狛江市等多個地方政府12日發生了無法受理預約的問題。這些是使用通信APP“連我”（LINE）的預約系統等，原因可能是從事數據處理的美國IT企業“Salesforce.com”發生了故障。 無法預約的有東京都目黑區、狛江市、金澤市、三重縣鈴鹿市、大阪府和泉市、長崎縣佐世保市等。12日上午，新的預約受理及確認服務一度無法使用。厚生勞動省運用的管理疫苗配送和接種實際情況的系統“V-SYS”也一度停擺。 有意見認為，Salesforce可能因大規模通信故障導致了服務停擺，該公司聯合創始人、首席技術官帕克･哈里斯在推特上稱“認識到影響很大，正努力解決”。之後，他發帖稱系統故障“已大幅修復”。 據狛江市介紹，該市原計劃從12日上午9點起受理75歲以上人群的預約，但因系統故障而取消。電話預約也因為打算把預約者信息放入同一系統進行一元化管理而停止。兩種預約方式均在下午1點恢復。金澤市、大阪府和泉市等地也停止了“連我”及電話中心的預約。 在長崎縣佐世保市，使用Salesforce服務器的預約網站一度無法使用。 Salesforce是一家創立於1999年、主要提供客戶管理系統的雲服務企業。總部位於美國加利福尼亞州。公司成立後持續高速增長，2020年被納入代表美國股票市場的道瓊斯指數。（完）