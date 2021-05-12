亞馬遜計劃使日本數據中心全部採用可再生能源

Newsfrom Japan

【共同社5月12日電】12日採訪相關人士獲悉，美國亞馬遜公司為使日本的數據中心採用100%可再生能源供電，已與東京電力等多家電力公司展開討論。亞馬遜提出目標到2030年前使其在全世界消耗的電力全部轉為可再生能源。其他日本國內企業追隨的動向或將加快。 處理和保存海量信息的數據中心消耗大量電力，亞馬遜的雲業務“亞馬遜網絡服務（AWS）”是國內龍頭，據分析要全部採用可再生能源需要建設太陽能及海上風力發電站。 據相關人士透露，亞馬遜已就該計劃徵求東電等的意向，開始討論能否僅依靠可再生能源供電。亞馬遜日本公司公關部門負責人介紹稱，“正在全世界推進舉措，關於日本的討論狀況無可奉告”。 數據中心由於有大量IT設備24小時運轉，冷卻用的空調設備消耗大量電力。隨著智能手機的普及和新冠疫情帶動的遠程辦公擴大，數據處理量不斷上升，電力消耗的增加已成為一大問題。 AWS在日本也有數十萬用戶，民間企業和政府部門等均在使用。為此提供支持的是位於東京、大阪近郊等20多處數據中心，據稱規模僅次於美國。（完）