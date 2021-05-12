美國田徑隊取消在千葉的奧運賽前集訓

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【共同社5月12日電】日本千葉縣12日宣佈，東京奧運會有望奪牌的美國田徑隊取消了原定在縣內實施的賽前集訓。據縣政府透露，4月14日接到美國田徑協會有關取消的聯絡。據稱該協會給出的理由是“在新冠病毒全球流行持續且仍無法預見何時平息的情況下，選手的安全方面存在擔憂”。 美國田徑隊的賽前集訓原定於7月上旬至8月上旬，計劃使用成田市、佐倉市和印西市的運動設施。原來設想的接納規模約為120人，但在奧運決定延期的去年3月以後，具體協調工作未有進展。 千葉縣知事熊谷俊人評論稱：“取消令人感到遺憾，但我認為美國田協對當前形勢下的最佳方式做出了判斷。”縣政府解釋稱，在接到聯絡後與相關地方政府等磋商應對，公佈的時間因此延後。 據成田市體育振興課透露，原探討在田徑隊逗留期間實施公開訓練和與市民的交流。課長出山耕一遺憾地表示：“超一流明星集體的訪問和活躍本來將成為市民的驕傲。” 千葉縣內在浦安市的英國輪椅籃球隊和在長柄町的俄羅斯擊劍隊等賽前集訓也已決定取消。（完）