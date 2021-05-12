加速疫苗施打 日本86%地方政府預計7月底前完成

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【共同社5月12日電】

12日從日本政府的調查得知，圍繞希望接種的老年人新型冠狀病毒疫苗接種工作，相當於所有市區町村86%的1490個地方政府預計在7月底前完成接種。首相菅義偉提出了7月底前結束的目標，但預計有251個地方政府無法如期完成。其中66個回答稱將在「9月以後」完成接種。

7月底前無法完成的地方政府舉出的主要理由為，存在確保負責接種的醫務人員課題。政府表示，在醫生少的地區將實施都道府縣主導的集體接種等，加強中央政府及都道府縣的參與，力圖加快地方政府的接種工作。

總務和厚生勞動兩省以全國1741個市區町村為對象進行了調查。都道府縣內的全部市區町村中，回答稱7月底可結束接種的有岩手、京都等17個府縣。 調查結果沒有公開個別的市町村名，政府相關人士表示「挑起地方政府間的競爭並非目的」。

菅義偉在本月7日發言稱「接到報告稱約一千個地方政府可在7月底前結束」。總務省對市區町村調查了接種計劃的提前情況、確保醫生和場地等達成目標所必須的課題。 總務省4月按照菅義偉的指示，設置了以總務相武田良太為總部長的「新型冠狀病毒疫苗接種地方支援總部」。為盡快接種，正在採取措施支援地方政府。（完）