變種病毒擴散中 日本預估9成以上新確診為變種

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【共同社5月12日電】

日本國立感染症研究所12日在厚生勞動省召開的專家組織會議上彙報分析結果稱，全國範圍90%以上的新型冠狀病毒已替換為傳染性強的「N501Y」變種病毒。另外還獲悉，變種病毒導致重症的風險可能為以往毒株的1.4倍。

應對新型冠狀病毒的緊急事態宣言進入延長期的12日，國內確診的感染人數超過7000人，上次超過7000人是在本月8日。在專家組織會議前，政府的對策小組會會長尾身茂在眾院厚勞委員會上就全國疫情稱，「是時好時壞的狀況」。

尾身表示，被認為傳染性強的「N501Y」變種病毒的蔓延使感染人數增加，另一方面也成為人們外出減少的疫情改善因素。他表示大阪府的病例數「即將達到峰值」，認為將轉為減少。

據感染症研究所稱，推算英國毒株等具有N501Y變異的毒株比例在東京等首都圈超過90%，在京都、大阪、兵庫幾乎為100%。

此外還獲悉，把確診感染變種病毒的人與變種病毒檢測為陰性者的症狀相比較，結果顯示變種病毒在診斷時已是肺炎以上重症的風險高達1.4倍。 此外研究所還透露，已把在印度成為嚴重問題的印度毒株新列入需要監測的變種病毒。截至10日，入境檢疫中發現66人、國內確診4人感染了印度毒株。（完）