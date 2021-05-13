防範網路攻擊 日本政府制定「網絡安全戰略」

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【共同社5月13日電】

日本政府13日在首相官邸召開網絡安全戰略總部會議，出示了今後3年的「下一期網絡安全戰略」的要點。主要內容是考慮到疑似與中國、俄國、北韓有關的網絡攻擊，提升外交和安全保障層面網絡領域的優先度，力爭加強防禦力。還會推進與9月將成立的數字廳的合作。新戰略爭取在東京奧運後的內閣會議上敲定。

擔任總部長的官房長官加藤勝信在會上表示：「為了能夠全面應對網絡攻擊，希望大家包括發掘和培養人才在內，就強化體制展開具體討論。」

2019年日美外交和防務閣僚磋商把網絡攻擊作為了規定美國防衛義務的《日美安保條約》第五條的適用對象，此次的要點提及了該成果。此外，還舉例疑似中方參與的針對日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等國內約200家機構的攻擊案例，寫明「包括外交和刑事起訴手段在內，採取恰當應對」，將以嚴肅的態度對待。

要點指出在疫情影響下，遠程辦公和在線教育已深入生活，社會發生了變化，提出「誰都不被拋下的網絡安全」的理念，強調「確保自由、公平且安全的網絡空間」。 此外，還將活用為東京奧運會和殘奧會而完善的安全能力，謀求確保整個國內的安全。 現行戰略在2018年7月的內閣會議上敲定。（完）