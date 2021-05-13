日本力爭2050年實現農業領域淨零排放

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【共同社5月13日電】日本農林水產省12日制定了彙總力爭2050年實現的農林水產業理想方式的《綠色糧食系統戰略》，設定了到2050年前實現農林水產領域二氧化碳（CO2）淨零排放的目標。為兼顧可持續性和提升生產效率，戰略中不僅提出了研發的進度表，還敦促生產者和消費者為減輕環境負擔採取措施。 歐盟（EU）和美國也制定了糧食戰略，規定削減化學農藥和擴大有機農業等目標。聯合國糧食系統峰會計劃今年9月舉行，農水省擬把此次制定的戰略作為處於高溫多濕生產環境的亞洲地區的範本提出。 戰略中還寫道，到2050年前實現化學農藥使用量減半、使有機農業面積擴大到相當於所有耕地25%的100萬公頃。為敦促一線採取措施，戰略中還針對引進電動農機、加強品種開發等各個主題制定進度表、提出今後5年左右的研發目標。 稻耕和家畜打嗝產生的甲烷在國內農林水產領域溫室氣體中所佔比例比二氧化碳要高，還將努力控制其減排。 農相野上浩太郎在制定戰略的12日會議上表示：“希望積極宣傳有關想法和方向。” 農水省去年10月開始討論制定戰略，今年3月作為中期彙總草案出示了包括數值目標在內的概要。（完）