反對向奧運派護士的推特話題引起反響

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【共同社5月13日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會向日本看護協會委託確保500名護士。質疑新冠疫情下提出該要求的愛知縣醫療工會聯合會（醫勞聯）在推特上發帖稱“#向奧運派護士令人困擾”，引起了很大反響。附帶話題搜索標籤“#”的推文超過45萬條，從“國際護士節”12日起，推特上的第二波“示威”也開始。 該縣醫勞聯是在委託確保被報道後的4月28日啟動示威活動的。連日來介紹醫療第一線的呼聲：“如果有餘力向奧運會派遣的話，那麼請向疫苗接種會場、告急的醫療現場派遣（護士）”、“我們不是棋子”。 非工會成員的醫療相關人士也發出贊同的聲音，還接受了海外媒體的採訪。5月12日起，示威以北海道醫勞聯為中心呼籲，新增了“#看護並非自我犧牲”的搜索標籤。 疫情蔓延使得醫療第一線的負擔增加。不得不向重症者分派人手，人手短缺問題嚴重。5月12日在愛知縣政府召開記者會的名古屋市內一家綜合醫院護士指出，“去年一年間有許多人離崗，新冠疫情前就持續的人手短缺變得明顯。”該護士呼籲：“向奧運會派遣護士真的很嚴峻。希望把人手安排到不夠的地方、守護生命的地方。” 縣醫勞聯今年1至2月向護士等約1500人實施的問卷調查中，對於“是否想過辭職”一問，回答“經常想”和“有時想”的比例超過7成。 關於工作時最辛苦的事，列舉了自己和家人感染的恐懼等心理負擔以及人手短缺，14%的受訪者回答存在孩子被保育園或幼兒園拒絕利用該園等的歧視和...