自民黨建議政府對閉門不出人群擴大支援

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【共同社5月13日電】探討如何使閉門不出人群參與社會的日本自民黨項目組（主席：前文部科學相馳浩）13日彙總了給政府的建議。其中認為“閉門不出並非自己的責任，而是整個社會應努力解決的課題”，主要內容是重新檢驗此前的政策並擴大支援。還把制定旨在推進地方政府等採取措施的基本法納入視野，力爭反映到夏季出台的經濟財政運營方針“骨太方針”中，近期將提交給政府。 內閣府調查顯示，閉門不出人群估計約達115萬人。中老年（40至64歲）超過年輕人，在長期化及老齡化的同時，80多歲父母和50多歲子女陷入孤立狀態的“8050問題”日趨嚴重。 該建議要求，為實現貼近每一個人的“陪跑型”支援，努力培養專業人才、打造不只以就業為目標的地區平台。還要求推進把握因新冠疫情擴大避免外出導致孤立感加深的當事人及其家人的實際情況。 此外，建議還寫進設置橫跨文科省和厚生勞動省等相關省廳的會議，針對以支援自立為名強行將當事人從家中帶出的不良業者進行應對等。（完）