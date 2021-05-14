世界盃亞洲區預選賽F組將集中在日舉行

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【共同社5月14日電】日本足球協會13日公佈，受新冠疫情影響日程接連調整的2022年世界盃亞洲區預選賽F組的比賽將集中在日本舉行。日本將於本月28日在千葉福田電子競技場迎戰緬甸，6月7日與15日在大阪吹田松下體育場分別對陣塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦。 日本隊以外的比賽將在大阪舉行，6月7日吉爾吉斯斯坦對陣蒙古、11日緬甸對陣吉爾吉斯斯坦、15日塔吉克斯坦對陣緬甸均將在洋馬長居體育場舉行。受軍方鎮壓持續混亂的緬甸的足協也表示將派隊參賽，以前往日本為前提推進準備。 預選賽期間日本隊還將參加國際友誼賽，6月3日在札幌巨蛋對陣牙買加，11日在神戶諾薇雅體育場對陣前J1名古屋隊主帥斯托伊科維奇率領的塞爾維亞。 對陣球隊的入境許可等今後也需要與政府協調，條件是採取對球員等每天檢查、搭乘包機和阻斷球隊與外部接觸的“氣泡”方式等實施嚴格的防疫措施。觀眾數將根據地方政府方針而定，在千葉舉行的日本對陣緬甸一役將以空場形式舉行。（完）