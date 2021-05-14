遞交35萬人簽名請願　日律師聯前會長呼籲停辦奧運

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【共同社5月14日電】

日本律師聯合會前會長宇都宮健兒致力於要求停辦東京奧運會和帕運會的線上簽名活動，14日在東京都政府遞交了要求不舉辦東京奧運的請願書。他遞交後召開記者會呼籲稱：「比起奧運這一華美盛事，應該更優先人命。」簽名自本月5日起在網站「Change.org」上徵集，贊同人數已超過35萬人。

宇都宮在記者會上稱：「短時間內聚集了眾多簽名，在國內外得到報道，獲得了很大勇氣。各種調查中要求停辦奧運的呼聲也不少，是反映輿論的簽名。」有關簽名活動，他表示「在決定停辦奧運前將持續下去」。據悉在遞交請願書時，東京都的負責人回應稱將轉達給都知事小池百合子。

宇都宮還表示，若到6月25日發佈公告的都議會選舉期間前還未決定停辦的話，此事將成為選戰焦點，暗示可能會支援贊同停辦的候選人。他稱：「想到選手的心情感到很難過，但應該再早一些決定停辦。最大的犧牲者是選手。」

請願書中指出，新型冠狀病毒疫情不僅在國內，在全球也未能平息，要安全辦賽極其困難。請願書寫道，這讓醫療工作者疲憊不堪，還讓市民生活面臨危機，主張「嚴重背離了本應是和平盛典的奧運理念」。

請願書寫道，各家媒體民調結果顯示要求停辦或延期的意見不在少數，但卻不向國際奧委會（IOC）提出停辦的要求是「太遲的失策」，認為應將奧運相關預算用於應對新型冠狀病毒疫情。（完）