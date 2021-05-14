日本多個地方政府首長率先接種新冠疫苗

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【共同社5月14日電】14日新發現至少茨城、栃木、埼玉、岐阜、兵庫5縣總計6個市町的日本地方政府首長等率先接種了新冠疫苗，其中有的町包括職員在內接種規模達百人。厚生勞動相田村憲久忠告稱“希望進行能向居民作出說明的應對”。 埼玉縣寄居町町長花輪利一郎（76歲）在記者會上透露，自身和副町長及町職員約一百人作為“醫務人員等”先於普通老年人接種了疫苗。他解釋稱“在接種會場提供幫助，作為接種業務人員，必須舉全町之力率先致力於這一大項目”。 茨城縣大洗町町長國井豐（55歲）4月30日接種了面向醫務人員優先接種而送到的疫苗。 據大洗町稱，國井兼任町消防總部消防長。據稱遵循該町的規定進行了接種，規定內容包括急救運送中有可能接觸新冠患者的消防職員也是優先接種對象。 岐阜縣山縣市市長林宏優（69歲）在對老年人接種開始前的4月23日，接種了醫務人員接種中剩餘的疫苗。健康護理課長及保健師等人也接種了疫苗。 在該縣北方町，由於醫務人員接種用的疫苗多出4人份，町長戶部哲哉（65歲）和保健師3人在本月12日接種了剩餘的疫苗。岐阜縣這2個市町接受採訪時表示，為了避免剩餘疫苗被廢棄，上述接種“是妥善的判斷”。 兵庫縣高砂市市長都倉達殊（61歲）5月8日接種了面向80歲以上老年人中預約被取消導致剩餘的疫苗。 該市規定剩餘疫苗對接種會場的醫務人員及市職員進行接種，市政府負責人解釋稱“作為負責人每次都造訪會場，與市民接觸...