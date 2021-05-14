詳訊：日本緊急事態宣言對象新增3個道縣

Newsfrom Japan

【共同社5月14日電】日本首相菅義偉14日傍晚在官邸召開新冠病毒感染症對策總部會議，就基於修改後的新冠特別措施法發佈的緊急事態宣言對象，宣佈新增北海道、岡山、廣島3個道縣。時間為本月16日至31日。日本政府最初計劃將群馬、石川、岡山、廣島、熊本5縣追加列為防止蔓延等重點措施的對象，但在上午的基本應對方針小組會會議上，專家要求採取強有力的應對措施，因而緊急改變了決定。群馬、石川、熊本3縣按計劃列為防止蔓延措施的對象。時間為5月16日至6月13日。 基於特措法的宣言對象為新增的3個道縣以及東京、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡，共9個都道府縣。防止蔓延措施的對象為埼玉、千葉、神奈川、岐阜、三重、愛媛、沖繩加上此次新增3縣，共10個縣。政府採取了要求提供酒類的餐飲店停業以及加強對印度變異毒株的口岸防控等措施，但疫情向地方蔓延的勢頭顯然仍在持續。 經濟再生擔當相西村康稔就暫不追加宣言對象的方針，14日向小組會徵詢了意見。但專家表達了對變異毒株導致疫情蔓延以及病床吃緊的擔憂，同時也有意見認為從敦促國民轉變行動的觀點出發應當發佈宣言。因而政府轉變方針在宣言對象中新增3個道縣。圍繞宣言，政府允許小組會對徵詢意見的內容作出大幅變更尚屬首次。（完）