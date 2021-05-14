詳訊2：日本緊急事態宣言對象新增3個道縣

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【共同社5月14日電】日本首相菅義偉14日傍晚在官邸召開新冠病毒感染症對策總部會議，就基於修改後的新冠特別措施法發佈的緊急事態宣言對象，決定新增北海道、岡山、廣島3個道縣。時間為16日至31日。政府最初就追加群馬、石川、岡山、廣島、熊本5縣適用“防止蔓延等重點措施”進行了徵詢，但在基本應對方針小組會會議上，專家要求採取強有力對策，因而緊急改變了方針。群馬、石川、熊本3縣按計劃列為重點措施的對象。時間為16日至6月13日。 政府的徵詢因小組會的意見而大幅變更的情況極其罕見。菅義偉因重視經濟而對擴大宣言對象地區態度消極，他對疫情蔓延預期的過於樂觀或受到質疑。 菅義偉在記者會上關於追加宣言地區，指出人口規模較大的3個道縣感染人數正在激增，說明稱尊重認為需要更嚴格措施的專家意見並作出了判斷。 關於如何應對5月底的宣言期限，菅義偉僅表示“到時候再作判斷”，對在全國適用宣言表示了否定態度。 菅義偉在14日上午與相關閣僚的協商中，鑑於接到彙報稱小組會上要求對3個道縣發佈宣言的聲音強烈，回應道“尊重專家意見進行應對吧”。經濟再生擔當相西村康稔在小組會後的參院議院運營委員會上透露了此事。 西村就此次不追加宣言對象的方針出席了14日上午的小組會。根據西村在眾參兩院議運委上的說明，他認為適用防止蔓延措施是“最佳方案”並進行了徵詢，但專家表達了對變異毒株導致疫情蔓延以及病床吃緊的擔憂，還有很多意見認為從敦...