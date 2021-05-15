沖繩迎來回歸日本49週年 縣民抗議美軍基地

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【共同社5月15日電】沖繩15日迎來了1972年回歸日本本土49週年。雖然在回歸之際要求成為“無基地的和平島”，但現在駐日美軍專用設施的約7成依然集中在沖繩縣內。在駐沖繩美國海軍陸戰隊基地司令部所在的美軍瑞慶覽軍營門前（北中城村），居民等舉行集會，抗議美軍基地負擔過重。 沖繩和平運動中心議長山城博治（68歲）指出美中之間緊張升溫，吶喊稱：“這個島正逐漸變為戰爭的最前線。我們絕對不允許島嶼再次成為戰爭的犧牲品。”他在採訪中呼籲稱：“日本把軍事強加給沖繩，變得一味傾向於經濟高速增長。希望改變‘如果是沖繩，那麼強加基地也無可奈何’的認識。請聽聽受傷人們的呼聲。” 中央政府不顧當地反對，繼續推進把美軍普天間機場（宜野灣市）搬遷至名護市邊野古的工程。參加集會的那霸市40多歲女性憤怒地說：“49年過去了，依然被強加了許多美軍基地，蠻不講理。不能允許推進邊野古新基地建設。” 回歸本土之日的例行活動“和平遊行”等因新冠疫情擴大，繼去年之後再次停辦，集會的參加人數也限制在約40人。瑞慶覽軍營飄揚著太陽旗和星條旗，周圍有警察在警戒試圖妨礙集會的街頭宣傳車。 在太平洋戰爭末期的沖繩戰役中，每4名縣民中就有1人遇難。1945年8月日本戰敗後，在美國施政權下，為了建設基地而強征土地，被稱為“刺刀和推土機”。美軍等引發的事件和事故也接連發生。居民迫切希望獲得基於《日本國憲法》的基本人權保障，開展了回歸運動。（...