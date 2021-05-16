來自中國的黑脈蛺蝶在日棲息地擴大

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【共同社5月16日電】被日本指定為“特定外來生物”、原產中國的黑脈蛺蝶從上世紀九十年代起在日本關東地區增多，其棲息地已擴大至東北、中部等地區。黑脈蛺蝶以朴樹葉為食，由於和大紫蛺蝶、日本擬斑脈蛺蝶等日本固有種類形成競爭，有可能造成負面影響。 福島縣磐城市小名濱海岸附近生長的高約1米的朴樹上，12日發現有3厘米左右的蛹孵化成蝶。 據自由研究人員、曾出版專業書《新・福島縣的蝴蝶》的渡邊浩（59歲）介紹，黑脈蛺蝶是蛺蝶的一種，為長7至9厘米的大型蝴蝶，國內奄美諸島有亞種棲息，上世紀九十年代起在埼玉縣等地發現來自中國大陸的黑脈蛺蝶，其棲息地有所擴大。 據環境省及專家稱，關東1都6縣及福島、新潟、山梨、長野、靜岡5縣發現了黑脈蛺蝶，在北海道及宮城、山形、愛知、京都、大阪、兵庫也曾被目擊到。 黑脈蛺蝶1年數次孵化成蝶。據渡邊介紹，包括夏季孵化的翅膀上有紅斑的夏季型、春季孵化的無紅斑的春季型。如果數量增加過多，有可能出現與固有種類爭奪朴樹葉的情況。 渡邊強調，黑脈蛺蝶“飛翔能力高，棲息地很可能擴大到整個日本。雖然是很美麗的蝴蝶，但希望不要通過買賣等使其移動到不同地區”。 環境省2018年把除奄美亞種外的黑脈蛺蝶指定為特定外來生物，原則上禁止進口及養殖。（完）