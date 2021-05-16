獨家：G7擬要求企業披露氣候變化對經營的影響

Newsfrom Japan

【共同社華盛頓5月16日電】15日獲悉，日美歐等的七國集團（G7）將要求各國主要企業披露氣候變化對經營的影響。此舉旨在使企業自己分析地球變暖導致的氣溫上升及自然災害、引進碳稅等強化環保限制對收益帶來的衝擊，敦促就“ESG（環境、社會、企業治理）”採取措施。 此外還意在使投資者等的巨額資金變為重視環保的潮流，在金融方面推進去碳化。 擬6月在英國舉行的G7財長會議及首腦會議（G7峰會）的聯合聲明中寫進實際上的義務化，正在就此協調。預計日本將要求東京證券交易所約兩千家主要上市企業進行披露。 G7主席國英國的首相約翰遜提出把氣候變化作為主要課題。關於要求各國企業公開的內容，設想形式遵循主要國家金融部門等組成的國際機構設置的“氣候相關財務信息披露工作組”（TCFD）有關建議。 英國已提出方針到2025年前包括非上市大企業在內有義務進行披露，歐盟也在今年4月公佈了定為義務的方案。美國3月開始就證券交易委員會（SEC）的披露準則等徵集意見。 日本預計東證6月將修改企業治理指針“公司治理準則”，新要求企業披露關於氣候變化的業務影響。雖然不具有法律約束力，但將與金融廳一同要求企業若不披露則必須說明理由，實際上作為義務。 國內至今有幾百家企業基於TCFD的建議主動進行了披露，根據東證的指針，對象將擴大至兩千家左右。政府還呼籲不屬於對象的中小企業也進行披露。G7今後將圍繞信息公開的範圍及義務化的強制力展...