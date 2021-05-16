日本第四波疫情勢頭不減 全國半數爆發式擴大

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【共同社5月16日電】日本政府圍繞新冠疫情的緊急事態宣言對象16日新增了北海道、岡山和廣島3個道縣，與此前已發佈的地區合計達到9個都道府縣。“防止蔓延等重點措施”對象加上群馬、石川、熊本3縣總計為10個縣。厚生勞動省反映最新感染狀況的指標中，全國幾乎半數的22個都道府縣近一週新增感染人數達到“第四階段”（疫情爆發式擴大），“第四波”疫情的勢頭不減。 15日的全國新增感染人數為6426人，死亡人數為94人。這是連續5日新增感染人數超過6000人，廣島單日新增人數創新高。重症患者增加22人至1231人，為迄今最多。 緊急事態宣言至31日結束。防止蔓延等重點措施新適用的3縣至6月13日結束。此前已適用的7縣至5月31日結束。 從近一週每10萬人新增感染人數的指標來看，大阪遠超第四階段標準（25人）為69.9人，最為嚴峻。其次是福岡的67.3人，北海道61.5人，岡山58.0人。與上週相比，北海道、岐阜、靜岡、鳥取、島根、廣島、山口、香川和熊本這9個道縣增至兩倍以上。 在宣言和重點措施對象以外，也出現了新增感染人數達到第四階段水平的地區。不過，也有宮城這樣持續減少趨勢而被解除重點措施的例子，各地的感染狀況出現差距。在關西，包括病床使用率和住院率在內，幾乎所有指標都持續第四階段水平。 東京也有單日新增感染人數逾千人的日子，呈現高水平。從發佈宣言經過3週，但專家表達危機感稱...