福島一核舊式儲罐接連發生漏水

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【共同社5月16日電】東京電力公司福島第一核電站以螺絲連接鋼板、被稱為“法蘭型”的舊式儲罐接連發生漏水，滲漏的是5、6號機組廠房積存的地下水處理後的低活度核污水。漏出的水在儲罐周圍的圍欄內，沒有流到外部，據分析原因是今年以來持續的地震及儲罐的老化。 接連發生漏水的是十年前核事故中未出現堆芯熔化的5、6號機組北側的F1儲罐區域。4月25日發現兩座儲罐下部的接縫處有水滴出，5月7至12日又發現三座儲罐漏水。東電用苫布覆蓋漏水的地方，正在用防水材料進行修補等。 儲罐中的水是抽取流入兩座機組廠房地下的地下水進行淨化過程中產生的水，檢測出每公升46至57貝克勒爾的銫137，以及1290至1930貝克勒爾的釋放β射線的放射性物質。與1至4號機組產生的污水相比活度低很多。 該儲罐區域，2月13日在福島及宮城兩縣觀測到最大震度6強（日本標準）的地震後不久，兩座儲罐發生了漏水。安裝在儲罐上部的檢查用腳手架及扶手破損，部分已停用。 上述儲罐均修建於2011年8月，已超過廠家建議的5年使用年限。東電表示“進行檢查並增加巡邏，繼續使用沒有問題”，但同時承認老化可能是漏水的原因。 法蘭型儲罐曾用於保管污水及淨化後的處理水，但過去曾發生大規模滲漏，目前除一部分外已換成不易滲漏的焊接型。東電表示該區域“將探討可不使用法蘭型的運用方式”。（完）