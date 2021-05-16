詳訊：71%的人對政府疫情應對不予好評

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【共同社5月16日電】共同社15、16日實施的日本全國電話輿論調查結果顯示，關於政府的新冠疫情應對，回答稱“不予好評”的比例達到71.5%，在安倍晉三和菅義偉兩屆政府中創最高紀錄，“給予好評”佔比25.2%。菅義偉內閣的不支持率為47.3%，較上次4月的調查結果驟增11.2個百分點，也是菅義偉上台以來最高比例，大大超過41.1%的支持率。關於今夏的東京奧運會和殘奧會，59.7%的人認為“應停辦”。 對於政府的新冠疫苗接種計劃，85.0%的受訪者稱“認為緩慢”，“認為順利”的比例為12.9%。對於傳染性強的變異毒株蔓延，包括“一定程度上”在內，“感到不安”的比例高達90.3%。首相菅義偉力爭7月底結束面向老年人的接種工作。 圍繞奧運會，25.2%的人認為“應空場舉辦”，12.6%的人認為“應限制觀眾人數舉辦”。關於外國體育代表團等來日導致疫情蔓延的可能性，回答稱“感到不安”的比例包括“傾向於”在內，達到87.7%。 對於是否應給日本選手優先接種疫苗，認為“可以優先”佔比53.9%，“不應優先”佔比13.1%，表示“不好說”的比例為32.7%。 關於正在對9個都道府縣發佈的緊急事態宣言是否有防止疫情蔓延的效果，回答稱“認為有”的比例為50.3%，“認為沒有”佔比47.4%。 對於政府敲定的東京電力福島第一核電站處理水排放入海方針，27.7%的人表示贊成，26.8%表示反對，表示“不好說...