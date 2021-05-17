英國提議G7各國徹底棄用煤炭火力發電

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【共同社5月17日電】據國內外多名相關人士17日透露，6月的七國集團（G7）首腦會議主席國英國政府正提議將G7各國徹底棄用煤炭火力發電寫入聯合聲明之中。二氧化碳（CO2）排放量較多的煤炭火力發電妨礙日本等國力爭實現“2050年溫室氣體淨零排放”目標。英國意在通過G7各國展現積極態度來為全世界減排造勢。持續利用煤炭火力發電的日本也可能會陷入孤立。 G7各國中，英國、法國、德國、意大利、加拿大5國已宣佈棄用國內的煤炭火力發電。據悉，對於美國拜登政府而言，“棄用煤炭火力發電也是優先事項之一”（美政府相關人士語）。 據相關人士稱，英國作為主席國向各國提議，希望就在聯合聲明中寫入“在儘可能早的時期徹底棄用煤炭火力發電”一事達成共識。 作為全世界減排二氧化碳的舉措，英國還提議停止向發展中國家就包括天然氣在內的化石燃料的使用提供資金支援。但據悉，對此有多個國家提出異議。 英國有意在20、21兩日在線召開的G7氣候和環境部長會議上也推進討論。日本環境相小泉進次郎和經濟產業相梶山弘志也計劃出席，日本政府正討論應對措施。 聯合國秘書長古特雷斯向經濟合作與發展組織（OECD）成員國提出到2030年分階段棄用煤炭火力發電的要求。古特雷斯還呼籲G7各國在峰會結束前提出具體的棄用計劃。（完）