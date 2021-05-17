日本加強印度毒株監控 採用針對性PCR檢測

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【共同社5月17日電】17日獲悉，關於在印度發現且已擴散至世界各地的新冠病毒變異毒株，日本厚生勞動省已向各都道府縣等下達通知，要求在國內加強監控。預計最快本月內採用能夠發現印度毒株中特有變異的PCR檢測，完善廣泛快速檢測在全國發現的感染者檢測樣本的態勢。該通知於14日下達。 印度毒株有著不同於在日本已擴散的英國毒株的變異，被指傳染性增強。在國內也已發現感染者，專家擔憂可能將從英國毒株替換為印度毒株。厚勞省稱“有必要加強對新變異毒株的警惕”，力爭盡快掌握情況和防控疫情。 據厚勞省介紹，發現印度毒株中叫做“L452R”變異的PCR檢測由國立感染症研究所委託的民間檢測機構及部分地方政府等實施。檢測樣本將彙總至感染症研究所，並實施更詳盡調查病毒特徵的基因組分析。 一旦發現印度毒株感染者，密切接觸者以外的相關人員也將成為調查是否感染的檢測對象。 關於變異毒株的PCR檢測，各地已在實施對於英國毒株的檢測。截至10日，包括入境檢疫與國內已發現70例印度毒株的感染者。（完）