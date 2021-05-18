JR東日本測試以IT技術讓不同辦公室順暢聯結

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【共同社5月18日電】東日本鐵路公司（JR東日本）17日開始了一項辦公室實證試驗，活用最新IT技術，讓人們即使身處不同場所，也能開展宛如就在身邊的交流。JR東日本考慮探索彌補遠程辦公和到公司上班各自弱點的工作方式，活用於不動產開發等新業務。試驗持續至6月18日。 據JR東日本介紹，在東京、埼玉、神奈川3都縣的5處設置了試驗用會議室。把高清的直播影像投影到整面牆上，採用了即使多人同時說話，也能聲音不混亂地通話的設備。參加試驗的外部企業也可以使用會議室。 17日下午，JR東日本與通信巨頭KDDI的社員在東京都港區不同大樓的會議室裡集合，展示了無需像普通在線會議那樣逐一輪換發言，可根據話題進展在各自想說的時候說話的樣子。 此次還試驗根據視頻讓人工智能（AI）分析參加者的表情，以及彙總誰與誰交談了多久的服務。力爭讓團隊工作活躍起來。 JR東日本計劃不僅在高輪Gateway車站（港區）周邊預定開發的高層大樓裡，還在郊外和地方上也建設這種辦公室。負責人介紹說：“鑑於新冠疫情，我們將爭取即使許多人每天早晨一起到東京都中心地區上班的時代結束了，也能夠確保收益。”（完）